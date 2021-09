Primeiro ponto fora do Arouca às custas do Marítimo

Marítimo e Arouca empataram 2-2, esta segunda-feira, em partida da jornada 5 da I Liga.

Pelos insulares marcaram Ricardinho e Alipour. O golo do iraniano surge de grande penalidade depois de o VAR ter anulado um golo a Cláudio Wink, por desvio com o braço de João Basso, do Arouca.

Já pelos visitantes apontaram Bukia, que abriu o marcador aos 8 minutos, André Silva, de livre direto.

É o sétimo empate da jornada do principal campeonato português.

Na classificação, o Marítimo, que já tinha empatado em casa com o FC Porto, passou a somar cinco pontos, no 11.º lugar, enquanto o Arouca, que havia perdido fora com o Benfica e os dragões, tem agora quatro, no 13.º.

Veja o resumo da partida realizada no estádio do Nacional, por impedimento do relvado dos Barreiros: