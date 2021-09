Choque de cabeças deixa Rochinha inanimado. Jogador já teve alta hospitalar

O jogador Rochinha teve alta hospitalar por volta das 00h40. O jogador saiu pelo próprio pé depois do susto durante o V. Guimarães - Belenenses SAD que o obrigou a ir ao hospital realizar vários exames médicos.

O incidente ocorreu perto do final da partida da I Liga, no estádio Afonso Henriques. Rochinha e Safira chocaram cabeça com cabeça e o extremo dos "conquistadores" caiu inanimado. A partida esteve interrompida cerca de 7 minutos.

O jogador ainda assustou colegas e público. Recebeu assistência das duas equipas médicas e seguiu de ambulância para o hospital, já consciente.

No hospital realizou vários exames, incluindo um TAC e Raio X. Após algumas horas de observação recebeu alta hospital e seguiu para casa.

[atualizado às 00h57]