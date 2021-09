Boavista prepara Benfica com amigável frente ao Salgueiros

O Boavista venceu o Salgueiros, num amigável de preparação para a próxima jornada, frente ao Benfica.

Os axadrezados venceram o jogo por 3-0, com golos de Yusupha, Gorré e Vukotic, com Ntep em destaque com mais duas assistências.

Ntep estreou-se pelo Boavista no domingo, frente ao Portimonense e fez a assistência para o único golo da partida.

Os axadrezados jogam no Estádio da Luz, com o Benfica, na próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.