Árbitro do clássico elogia "enorme atitude" de Toni Martínez

André Campos, árbitro assistente do clássico entre Sporting e FC Porto, elogiou a "enorme atitude" de Toni Martínez após a queda do adepto do Sporting nas bancadas.

O juiz de 43 anos explica que se apercebeu de uma "discussão acesa" dos jogadores do FC Porto em aquecimento após o golo do Sporting. "Talvez eu não me devesse meter nisto, mas como as atitudes boas são de louvar, vou aqui contar um ‘pormaior’ que ainda não vi retratado em lado nenhum".

"Reparei que os jogadores do Porto, que já estavam a aquecer atrás de mim, se pegaram numa discussão acesa com alguém, junto à linha de baliza. Assim que o jogo parou, dirigi-me para lá, na tentativa de os acalmar e percebi que eles estavam furiosos com um fotógrafo atrás dos painéis publicitários", continua a contar.

Toni Martínez, avançado do FC Porto, era "claramente o mais furioso e impetuoso" e contou o sucedido ao árbitro da partida: "Caiu um adepto lá de cima e ele está a tirar fotografias ao rapaz'. Foi nessa altura que olhei de soslaio para a bancada vazia e vi as equipas médicas a chegar. Um adepto que não é da equipa dele. Num estádio que não é da equipa dele. Num país que não é o dele. Que enorme atitude", escreveu nas redes sociais.

O espanhol viria a ser lançado a jogo na segunda parte no clássico e foi expulso por acumulação de amarelos, aos 87 minutos.

O adepto que caiu da bancada já não corre risco de vida, segundo confirmou hoje a claque "Duxxi", da qual o elemento fazia parte.

"Depois de muitas horas de incerteza e preocupação, podemos agora informar, com profundo alívio, que o nosso associado não corre perigo de vida e que, apesar de ainda hospitalizado, encontra-se estabilizado e a receber os necessários tratamentos médicos, tendo em vista a sua total recuperação dos múltiplos e graves ferimentos sofridos", pode ler-se no comunicado.