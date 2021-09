Um centímetro empata Vizela

Os golos da partida foram apontados por Fran Navarro (2) para os galos de Barcelos e Marcos Paulo (2) para os visitantes.

A partida teve várias oportunidades de golo, de parte a parte, mesmo nos segundos finais.

Com este empate, entre equipas que somaram os terceiros jogos sem vencer, o Gil Vicente ocupa o sétimo lugar, com os mesmos sete pontos de Portimonense e Paços de Ferreira, enquanto o Vizela subiu provisoriamente ao 11.º posto, com cinco.



Veja o resumo da partida.