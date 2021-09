Penafiel vence Nacional reduzido a 10 jogadores

O Penafiel bateu o Nacional, reduzido a 10 jogadores em toda a segunda parte, graças a um golo de Rui Pedro.

Esta vitória garantiu ao Penafiel a subida provisória ao quinto lugar, com nove pontos, enquanto o Nacional é oitavo, com os mesmos sete.

O Penafiel, no seu habitual 3-4-3, concedeu a iniciativa ao adversário, para explorar, depois, as saídas rápidas, conseguindo com essa estratégia três remates enquadrados nos primeiros 10 minutos.

O Nacional ficou em desvantagem no marcador e, nos descontos da primeira parte, ainda perdeu o central Suliman, expulso com cartão vermelho direto, por entrada perigosa sobre Roberto, mas reagiu bem às adversidades a partir da reconfiguração da equipa ao intervalo.

É verdade que os insulares só por uma vez, aos 53 minutos, assustaram Caio Secco, num lance em que foram intervenientes os suplentes Rouai e Róchez, mas conseguiram dividir o jogo em inferioridade numérica e manter a sua baliza a salvo, mantendo a incerteza quanto ao resultado até ao final.