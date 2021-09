Guimarães com nove empata com Belenenses SAD

Vitória de Guimarães e a Belenenses SAD empataram 0-0, em jogo da quinta jornada da I Liga.

Os vimaranenses terminaram o jogo reduzidos a nove, após as expulsões de Alfa Semedo, aos 10 minutos, e Borevkovic, aos 59.

A partida ficou ainda marcada pela lesão de Rochinha. O extremo vimaranense chocou de cabeça com um adversário e caiu inanimado. O jogador esteve a ser assistido no relvado durante vários minutos, antes de ser transportado ao hospital.

O Vitória de Guimarães, que não perde há quatro jogos, somou o segundo empate seguido e ocupa o 10.º lugar, com seis pontos, enquanto a Belenenses SAD, que ainda não venceu na prova, permanece no 18.º e último lugar, em igualdade com o Famalicão, ambos com dois pontos.

