Boavista e Portimonense empatam

O Boavista – Portimonense, da quinta jornada da I Liga, terminou empatado a uma bola.

Marcaram primeiros os visitantes, por Carlinhos, mas empatou o reforço Musa, já nos descontos, para os axadrezados.

O Boavista, que somou o segundo jogo sem vencer, ocupa o quinto lugar, com os mesmos oito pontos do Sporting de Braga, enquanto o Portimonense, que somava por vitórias os jogos disputados fora do Algarve, segue no sétimo posto, com os mesmos sete pontos de Gil Vicente e Paços de Ferreira.



Veja o resumo da partida: