Ricardo Chéu é o novo treinador do Estrela

O contrato é válido por uma época, com outra de opção.

Ricardo Chéu, de 40 anos, orientou FC Rieti (Itália) e FK Senica e Spartak Trnava (ambos na Eslováquia).

O primeiro jogo vai ser já na próxima quinta-feira, em Coimbra, contra a Académica.

De recordar que, este sábado, o Estrela da Amadora rescindiu contrato com o treinador Rui Santos.

“A Administração da SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o treinador Rui Santos para o término de um ciclo que chegou ao fim. [O Estrela da Amadora] agradece tudo o que um dos obreiros da subida fez por esta grande instituição, e não esquecerá a marca que será eternizada no tempo”, indicou o clube no Facebook.

[atualizado às 23h32]