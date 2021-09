Nota 1 para Nuno Almeida. "Compêndio de falta de critério"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, mostra-se muito crítico para com Nuno Almeida, juiz do Sporting 1-1 FC Porto, em Alvalade, relativo à quinta jornada do campeonato, pela falta de critério disciplinar.

Num jogo "extraordinariamente difícil de arbitrar, porque nenhum dos intervenientes ajudou", Nuno Almeida arrancou logo com quatro amarelos em 14 minutos. Todos eles foram "completamente escusados".

"Aos oito minutos, Matheus Nunes, numa falta sobre Bruno Costa, mereceria muito mais amarelo e não teve. Depois, Marcano teve uma entrada, isso sim, para amarelo, que ficou no bolso", exemplifica.

Toni Martínez foi expulso com dois amarelos, ambos "justos", mas "outros amarelos justos também ficaram por exibir, como a Porro".

Lances de penálti bem decididos

Por outro lado, Paulo Pereira elogia as decisões nos lances nas áreas:

"Aos 32 minutos, Taremi estava em fora de jogo antes de ser derrubado por Adán na área. Aos 48 minutos, um contacto entre Taremi e Coates dentro da área do Porto existiu, mas pareceu-me natural. Aos 84 minutos num contacto entre Matheus Nunes e Pepe não existe qualquer infração."

"A rábula entre Otávio e Nuno Santos foi uma brincadeira teatral entre os dois", acrescenta o especialista em arbitragem da Renascença.



Em conclusão, o VAR Bola Branca considera que a arbitragem de Nuno Almeida "foi um compêndio de falta de critério disciplinar".