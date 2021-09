Secretário de Estado do Desporto sublinha que "cartão do adepto é uma boa medida"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto reiterou, esta sexta-feira, "a convicção de que o cartão do adepto é uma boa lei, uma boa medida", à margem da apresentação da Semana Europeia do Desporto 2021, no Jamor.

Atendendo ao regresso dos adeptos aos estádios de futebol e ao clássico entre o Sporting e o FC Porto, agendado para sábado, no Estádio José Alvalade, João Paulo Rebelo revelou ter "esperança e certeza, do ponto de vista das forças de segurança, que o comportamento dos adeptos seja o adequado".

"Seja aquele que queremos ter nos recintos desportivos, que é no fundo o espetáculo vivo do público, mas de um público participativo, vibrante e entusiasmado", observou.

Alertando para a necessidade de se "cumprir as regras, desde logo sanitárias, que estamos obrigados a cumprir, ainda com uma redução da lotação dos recintos desportivos", o secretário de Estado defendeu a importância de "todas as regras de civismo e que, sobretudo no desporto, em que tantos valores importantes se praticam e ensinam à sociedade, sejam praticados pelos adeptos".

"Tudo o que tenha a ver com fenómenos de violência, atitudes menos corretas, não tem lugar no desporto e é isso que pretendemos", frisou, após a apresentação da sétima edição do evento, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, na pista de atletismo do Centro de Alto Rendimento do Jamor, e que terá lugar entre 23 e 30 de setembro.