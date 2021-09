Rio Ave vence na Reboleira e reforça liderança da II Liga

O RIo Ave venceu, por 5-2, em casa do Estrela da Amadora, na Reboleira, e reforçou a liderança da II Liga.

Diogo Pinto abriu o marcador para a equipa da casa logo aos 3 minutos de jogo, mas a vantagem não durou muito.

Os vila-condenses igualaram por Pedro Mendes, aos 31 minutos, que desviou um cruzamento de Gabrielzinho, e Costinha colocou a equipa de Luís Freire na frente, de cabeça, num canto de Pedro Amaral.

O central Hugo Gomes fez o terceiro para o Rio Ave no início da segunda parte, aos 48 minutos de jogo. De livre, Miguel Rosa reduziu para os amadorenses, num lance em que o guarda-redes Jhonatan não fica bem na figura, aos 73 minutos da partida.

No entanto, o Rio Ave fez o quarto logo de seguida, um minuto depois, por Gabrielzinho, que bisou aos 78 minutos, depois de um erro de Mamadou Traoré, que falhou o atraso para o guarda-redes.

O treinador do Estrela da Amadora, Rui Santos, foi expulso à passagem do minuto 80, por palavras em direção à equipa de arbitragem. Aos 93, o capitão Vítor Gomes viu o segundo cartão amarelo por mão na bola.

Com este resultado, o Rio Ave soma 13 pontos em cinco jogos, mais quatro do que o Benfica B, Mafra e Feirense, que ainda não entraram em campo nesta jornada. Estrela é 13º, com os mesmos 4 pontos.