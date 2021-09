PSP apela aos 22 mil adeptos esperados no Sporting-FC Porto para chegarem cedo

A PSP apelou aos adeptos de Sporting e FC Porto para chegarem cedo ao Estádio José Alvalade, onde os dois clubes vão defrontar-se sábado, a partir das 20:30, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa realizada no Comando Metropolitano da PSP, em Moscavide, o intendente Francisco Alves expressou o objetivo da operação montada para este ‘clássico’, de proceder à entrada dos adeptos portistas desde as 18:30 no recinto ‘leonino’, mas estendeu o pedido de uma chegada antecipada aos adeptos sportinguistas, por causa das formalidades de entrada relacionadas com as regras sanitárias impostas pela pandemia de covid-19.

“O processo pode ser mais moroso por via das normas sanitárias, seja a mostragem do certificado digital, do teste PCR (que deve ser feito nas 72 horas antes do jogo) ou teste antigénio (48 horas antes do jogo). Há um conjunto de procedimentos que têm de ser feitos e nós queremos que todos os adeptos - os cerca de 22 mil adeptos que estão previstos numa lotação de 50% do estádio - possam entrar de forma tranquila e segura”, disse.

De acordo com o responsável da PSP, o perímetro em torno do estádio será alvo de alguns condicionamentos nas horas que antecedem a partida, nomeadamente entre as 18:00 e as 20:00 nas seguintes ‘artérias’ da cidade de Lisboa: Rua Alfredo Trindade, Rua Fernando da Fonseca e Rua Professor Moniz Pereira.

“São as ruas que contornam, praticamente, o estádio e são essas que, entre o período das 18:00 às 20:00, estarão fortemente condicionadas, quer para trânsito automóvel, quer velocípede, quer apeado. Portanto, pedimos a todos que não precisem se deslocar por estas artérias que não o façam neste período”, referiu Francisco Alves, continuando: “Obviamente, contamos com a colaboração de todos”.