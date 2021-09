Portimonense fecha plantel com contratação de Kawasaki

Shuhei Kawasaki, extremo/avançado japonês, foi apresentado como reforço do Portimonense, ficando vinculado até 2026 ao clube algarvio, com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

"É o último reforço para esta época, um jogador com características muito boas, rápido e que joga como extremo e médio e que estava a ser acompanhado [pelo Portimonense] há uma época", indicou o presidente da Portimonense SAD.

Na apresentação do jogador, Rodiney Sampaio disse que a contratação de Kawasaki "foi aprovada pelo treinador" Paulo Sérgio, e reiterou que se trata da última contratação, "pelo menos, até à próxima janela do mercado" de transferências.

"As peças que eram necessárias para o plantel foram contratadas e estamos muito bem servidos até à próxima janela ou mesmo até ao final da época", apontou.

Shuhei Kawasaki, de 20 anos, atuava nos japoneses do Gamba Osaka e, segundo Rodiney Sampaio, era seguido por alguns clubes europeus, sendo o Portimonense a sua primeira experiência fora do Japão.

Kawasaki junta-se aos seus compatriotas Kosuke Nakamura e Nakajima na equipa algarvia, facto que "pesou na decisão de assinar pelo Portimonense".

"Ter aqui jogadores japoneses foi uma das razões que me levou a vir. É um grande desafio jogar com jogadores como Nakajima, o qual me habituei a ver na televisão, e penso que irei aprender bastante e dar o melhor para ajudar a equipa", sublinhou.