FPF e Liga de clubes destacam o entusiasmo de Sampaio com o futebol

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recordaram o antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que hoje morreu aos 81 anos, pelo seu contributo para o país e como adepto da modalidade.

"É com profunda emoção e tristeza que vejo partir Jorge Sampaio, antigo Presidente da República e figura incontornável da democracia do nosso país. Teve uma vida ligada à luta pelos direitos e liberdades, pautou o seu trajeto político pela coragem e coerência e deixou sempre a marca de um humanismo próprio de quem tem vincado sentido de justiça", lê-se na mensagem assinada pelo presidente da FPF.

Fernando Gomes recordou o "homem digno e íntegro", que "honrou a política e foi um exemplo de civismo", identificando Jorge Sampaio como "uma personalidade importante para o futebol português, pelo contributo que deu como jurista e como figura pública que se manteve sempre atento ao fenómeno desportivo".

"O papel que desempenhou enquanto Presidente da República, ao apoiar a realização do campeonato da Europa de 2004 em Portugal e partilhar o seu entusiasmo com a organização e a seleção nacional foram bem demonstrativos do seu envolvimento como mais alta figura do Estado e a paixão que sempre teve pelo futebol", prosseguiu Gomes, apresentando as condolências à família e amigos.