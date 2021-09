Domingos vê FC Porto mais fragilizado pela jornada de seleções do que o Sporting

Domingos Paciência considera que o FC Porto sai mais fragilizado do que o Sporting da jornada de seleções que antecedeu a quinta jornada do campeonato, em que as duas equipas se enfrentam, em Alvalade.

"Há uma equipa que foi mais afetada no seu trabalho durante esta semana, que é o FC Porto. Teve mais jogadores ausentes e alguns, como Uribe e Luss Díaz, vão chegar mais tarde. A missão de Sérgio Conceição está a ser mais difícil, o Rúben Amorim teve o plantel mais composto", sustenta o antigo avançado, em declarações a Bola Branca.



Domingos treinou o Sporting na época 20011/12 e jogou, durante vários anos, no FC Porto. No clássico, não encontra favorito, atendendo ao que as equipas fizeram, até agora, nesta ainda curta temporada.



"Não há favorito neste clássico. A época está no início e as equipas ainda tentam consolidar o seu jogo. O FC Porto, depois do empate na Madeira e da vitória frente ao Arouca, ganhou mais confiança. O Sporting, por seu lado, vem de um empate em Famalicão e de um jogo que não correu muito bem. Acho que isso não terá influência, mas o Sporting está mais beliscado na sua confiança", refere o antigo internacional português.

O Sporting-FC Porto joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.