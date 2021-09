Daniel Ramos acredita que Santa Clara é capaz de ombrear com o Benfica

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, manifestou esta tarde a "convicção" de que a equipa açoriana tem capacidade para ombrear com o Benfica, na receção ao líder da I Liga de futebol, na quinta jornada da prova.

"Espero sempre que o Santa Clara seja uma equipa a crescer, mas, certamente, só um Santa Clara forte consegue ombrear com uma equipa com a valia do Benfica. E temos essa noção e a convicção de que temos capacidade para o fazer", afirmou Daniel Ramos.

O técnico falava hoje, em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao embate diante do Benfica, marcado para sábado.

Daniel Ramos salientou que o Santa Clara tem "qualidade suficiente" para fazer o seu jogo "independentemente do adversário".

"Com muito respeito que temos pelo Benfica, vamos tentar fazer o nosso jogo amanhã [sábado]. O nosso jogo ofensivo, o nosso jogo defensivo. Porque só assim é que conseguimos ter a possibilidade de, pela primeira vez, vencer o Benfica em casa", declarou.

O treinador disse esperar um jogo "competitivo" e "difícil" diante uma equipa "bastante forte", lembrando que a equipa orientada por Jorge Jesus soma até ao momento sete vitórias e um empate na temporada.