Carvalhal satisfeito com as três contratações no fecho do mercado

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, ficou satisfeito com as contratações do clube nos últimos dias de mercado. Os minhotos contrataram Yan Couto, Diogo Leite e Chiquinho.

"Estas três entradas, Yan Couto, Diogo Leite e Chiquinho, acrescentaram qualidade ao plantel. Tinha dito que aceitaria ter qualquer plantel à disposição e nos últimos dias acabei por ter três prendas Claro que mais satisfeito fiquei com este 'upgrade", disse, em conferência de imprensa.

O técnico acredita que tem um plantel "com ambição, determinação e que tem jogadores com vontade de triunfarem no futebol e outros com vontade de se reinventarem. É um desafio que temos em mãos".

O defesa central David Carmo só deve regressar em janeiro de 2022, porque o departamento clínico entendeu “que a pressa é má conselheira” na recuperação de jogadores.

“O departamento médico entendeu que é preciso mais tempo de maturação para regressar e só deve voltar quando estiver a 100%, daí também a vinda do Diogo Leite”, disse.

O técnico considerou que as semanas de interregno por causa dos compromissos das seleções “foram boas, com um jogo particular pelo meio [Villarreal, com vitória por 3-2]”.

“Estamos em crescendo, como já disse, o jogo com o Vitória de Guimarães foi o nosso melhor da época e com o Villarreal foi acima ainda desse jogo”, disse Carlos Carvalhal, comentando também o encontro da quinta jornada da I Liga, marcado para sábado.

O treinador considerou o jogo com o Paços de Ferreira “uma das saídas mais difíceis do campeonato”, tendo-a colocado até num patamar acima das deslocações aos terrenos do Marítimo e do Moreirense, que os bracarenses venceram.

“Parece um jogo da UEFA, por ser um árbitro estrangeiro [o francês Willy Delajod], será um jogo difícil, mas vamos à luta e querer trazer os três pontos”, disse.

Sobre o facto de o jogo ser arbitrado por um juiz estrangeiro, Carlos Carvalhal disse “confiar muito nos árbitros portugueses”.