Morreu João Aranha, o primeiro presidente da Liga Portugal

João Aranha, o primeiro presidente da Liga Portugal, morreu, na quarta-feira, aos 98 anos de idade, anunciou o organismo.

Todos os jogos da quinta jornada das I e II Ligas contarão com um minuto de silêncio antes do apito inicial, em honra de João Aranha, presidente da Liga Portugal entre 1978 e 1980. Também liderou a Associação de Futebol de Lisboa e foi presidente da CUF e vice-presidente do Sporting.

Citado no comunicado do organismo, o atual presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, sublinha que este "é um dia profundamente triste".

"O legado do nosso primeiro presidente é enorme e será honrado para sempre. À família, aos amigos e a todos os que tiveram o privilégio de consigo privar e trabalhar, deixo uma palavra de alento nesta hora de dor", pode ler-se na nota de pesar da Liga Portugal.