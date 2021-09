Marítimo garante que não recusou jogar na Cidade do Futebol

O Marítimo garantiu, através de uma nota nas redes sociais, que não recusou jogar na Cidade do Futebol e agradeceu à Federação Portuguesa de Futebol pela disponibilidade.

Em causa estão as declarações do presidente do clube madeirense, Carlos Pereira, que teria dado a entender que o clube recusou jogar em Oeiras.

"Foi permitido ao Santa Clara fazer as últimas 10 jornadas como sua casa na Cidade do Futebol, foi permitido ao Belenenses jogar na Cidade de Futebol. Então, o Centro Desportivo da Ribeira Brava não tem as mesmas condições do que a Cidade do Futebol?", disse, aos meios oficiais do clube.

Um dia depois, o clube garante que "não recusou e agradeceu, desde a primeira hora, à Federação Portuguesa de Futebol, a celeridade com que disponibilizou a Cidade do Futebol para o jogo com o Arouca, da 5.ª jornada da Liga".

Os Barreiros foram interditos após duas notas negativas ao relvado. O Marítimo vai receber o Arouca na segunda-feira na casa do rival Nacional, na Choupana.