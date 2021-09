Inácio vê Sporting "mais confortável" na gestão de jogadores para o clássico

"O treinadores vão ter de fazer 'ginástica' para treinar e escolher os melhores onzes. É um jogo importante, porque o Benfica lidera, com dois pontos de avanço. Ambos os clubes têm problemas difíceis de resolver, o FC Porto com muitos jogadores nas seleções e o Sporting com atletas lesionados que não têm treinado", afirma o antigo defesa.

Augusto Inácio considera que os dois treinadores terão de fazer "ginástica" para poderem apresentar os melhores onzes, no sábado, no clássico entre Sporting e FC Porto, a contar para a quinta jornada da I Liga, e que, nesse aspeto, Rúben Amorim está "mais confortável".

Corona e Oliveira esmorecem, Sarabia é "top"

No que diz respeito ao FC Porto, a nível individual, Augusto Inácio, de 66 anos, considera que Sérgio Oliveira e Corona estão a ser prejudicados pelo envolvimento dos seus nomes no mercado de transferências.

"Pelas notícias divulgadas nos jornais, Corona e Sérgio Oliveira estavam convencidos que iam sair para Sevilha e Fiorentina [respetivamente]. Por não se terem concretizado as transferências, os jogadores podem ter esmorecido um pouco na sua expetativa. São excelentes jogadores, mas, para o Sérgio Conceição [treinador do FC Porto], isso não basta. Têm de dar o melhor nos treinos e provar que merecem jogar", sublinha.

Por outro lado, em Alvalade, o reforço de última hora Pablo Sarabia, emprestado pelo PSG, deve assumir protagonismo na equipa de Rúben Amorim, considera o antigo internacional português e atual treinador.



"Sarabia é um jogador 'top' e veio à procura de minutos. Saiu do PSG porque quer jogar. Pelo potencial e pelo que tem mostrado na seleção espanhola é, claramente, um jogador para entrar no onze. Não estou a ver que tenha vindo para Portugal para ficar no banco. E não digo isto por ter vindo do PSG, digo porque o jogador tem muita qualidade. Quem sai da equipa só o Rúben Amorim saberá", assinala o técnico.