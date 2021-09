Santa Clara tenta "fazer história mais uma vez" frente ao Benfica

Rui Costa espera ajudar o Santa Clara a derrotar o Benfica, no sábado, nos Açores, em jogo a contar para a quinta jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o avançado admitiu que jogar contra os grandes e receber um deles nos Açores "é sempre especial" para a equipa e para os adeptos. Contudo, deixou um aviso.

"Vamos continuar a ser iguais àquilo que somos, a tentar fazer o nosso jogo e a fazer história mais uma vez. Vamos tentar a vitória, como tentamos em todos os jogos. É para isso que temos trabalhado", vincou.

Rui Costa considera que a paragem para as seleções foi benéfica para o Santa Clara, que até aqui estava sobrecarregado pelo calendário: "Deu para recarregarmos energias e estarmos no topo frente ao Benfica."

O Santa Clara ocupa a 12.ª posição do campeonato, com quatro pontos. O Benfica lidera a tabela classificativa, com 12. O jogo entre ambos está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio de São Miguel, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.