​Nuno Teixeira. “Sporting em vantagem para o clássico”

Vários jogadores de FC Porto e Benfica vão ter partidas pelas respetivas seleções na madrugada de sexta-feira, a poucas horas dos jogos da I Liga. Nuno Teixeira, treinador de futebol, docente universitário no mestrado em treino desportivo, avalia as eventuais consequências.

Há dois jogadores sul-americanos do FC Porto com um compromisso pela seleção colombiana no início da madrugada de sexta-feira que só regressam a Portugal perto da hora do clássico.

Luis Díaz e Uribe deverão ser titulares no Colômbia - Chile que só vai terminar perto das 2h00 da madrugada de sexta-feira. Os dois jogadores vão juntar-se à equipa em Lisboa, já na concentração dos dragões.

Para Nuno Teixeira, treinador de futebol, docente universitário no mestrado em treino desportivo, haverá reflexos com a chegada tardia dos dois jogadores portistas.

“Uma partida de futebol aumenta marcadores relacionados a lesões por até 72 horas após o apito final e estudos revelam que entre 65% e 91% dos jogadores provavelmente sofrem uma lesão durante uma temporada. Aqui o Sporting terá uma vantagem em não ter tido tantos jogadores nas seleções como o FC Porto e essa vantagem não será só neste fim de semana mas nas semanas futuras, que são tantas quantas o prof. Eduardo Oliveira, no FC Porto, demorar a conseguir restabelecer os níveis dos jogadores, o que nos dois casos dos colombianos, será sem dúvida alguma um trabalho hercúleo para o técnico portista”, explica em entrevista a Bola Branca .

As diferenças nos disponíveis no treino

A chegada a Lisboa perto do jogo dos dois colombianos do FC Porto, poucas horas depois de um Colômbia - Chile, é uma desvantagem para os portistas, mas Nuno Teixeira aponta outros aspetos nos quais a equipa leonina leva avanço na preparação do clássico. “Para além do número de jogadores indisponíveis para o treino, há o problema da diferença do número de jogadores utilizado nos onzes iniciais”, assinala.

“No lado do FC Porto, Diogo Costa, Pepe, Mbemba, João Mário, Uribe, Otávio, Luis Diaz e Taremi, estiveram nas seleções. São oito nomes do onze titular. Isto significa que o FC Porto, na responsabilidade do seu treinador Sérgio Conceição, ou já tem a máquina bem oleada, ou então, esta é uma semana efetivamente perdida a nível do treino e que se poderá refletir na qualidade de jogo. Como atenuante qualquer destes jogadores já estava ao serviço do clube no ano passado”, sustenta o especialista.

Do lado do Sporting, o cenário para Rúben Amorim é mais favorável. “Só João Palhinha sofrerá do problema atrás mencionado, juntamente com Ugarte ao serviço da Seleção do Uruguai. Se levarmos em consideração que as lesões de Coates, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves terão sido menores, estes jogadores tiveram uma semana de recuperação e descanso, o que me leva a crer que serão titulares no clássico”, antevê.

A desigualdade nos minutos de utilização

A acrescentar à ausência de jogadores nos treinos, na contagem decrescente para o clássico, Nuno Teixeira faz contas ao desgaste dos jogadores quanto ao tempo de utilização nas seleções. “Dos jogadores do Sporting, João Palhinha jogou 108’. Dos jogadores titulares do FC Porto, Luís Diaz jogou 81’ e Uribe 154’, faltando o jogo na madrugada do dia 10. Otávio alinhou 102’, Taremi 173’, Mbemba 180’ e Pepe 180’. E há que juntar as deslocações que João Palhinha teve. São as mesmas de Diogo Costa, Pepe e Otávio. Mas há outros nomes titulares do FC Porto que vieram ou ainda virão de continentes diferentes, havendo para acrescentar a viagem e o jetlag”, detalha Nuno Teixeira.

Os problemas para Jorge jesus nos Açores

Antes do Sporting - FC Porto, o Benfica joga em Ponta Delgada contra o Santa Clara e Jorge Jesus tem dois jogadores que chegarão perto da hora do jogo: Lucas Veríssimo e Otamendi que têm compromissos na madrugada de sexta-feira pelas seleções (Brasil - Perú e Argentina - Bolívia).

“O Benfica joga no mesmo dia do clássico mas mais cedo, assim como também jogará um dia mais cedo para a Champions na próxima semana, o que significa que terá aproximadamente 21 horas e meia a menos a menos de recuperação face aos restantes clubes portugueses na mesma prova. É menos tempo de recuperação para uma competição em que o Benfica não quer e na minha opinião não pode descurar este ano”, refere Nuno Teixeira.

O docente universitário no mestrado em treino desportivo lembra ainda que “João Mário esteve ao serviço da seleção portuguesa, Taarabt na marroquina com 70’ mais o susto do golpe de estado na Guiné Conacri, Vertonghen na equipa belga e Vlachodimos na seleção da Grécia. Estes 6 jogadores representam mais de 50% do habitual onze titular do Benfica”, assinala.

“Por todas estas razões, será interessante irá observando qual a rotatividade de jogadores, se ela existirá e que repercussões terão nos resultados destes clubes. Será sem dúvida um teste para pôr à prova uma das capacidades mais importantes a um técnico nos dias de hoje”, conclui Nuno Teixeira.