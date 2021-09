Liga confirma interdição dos relvados de Marítimo e Farense

A Liga de Clubes oficializou a mudança de estádio de Marítimo e Sp. Farense para as próximas jornadas da I e II Liga, respetivamente.

Continuam em mau estado os relvados dos Barreiros e do São Luís, relvados que já receberam duas notas negativas.

O Marítimo vai receber o Arouca no Estádio da Madeira, do Nacional, e o Farense vai defrontar, para a II Liga, o Benfica B no Estádio Algarve.

Uma nova vistoria dos inspetores da Liga vai decidir o que fazer nas próximas partidas caseiras destes dois clubes.