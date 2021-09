Wakaso troca Vitória de Guimarães pelo Olympiacos de Nicósia

O Olympiacos de Nicósia anunciou, esta terça-feira, a contratação de Alhassan Wakaso ao Vitória de Guimarães.

O médio-defensivo internacional ganês, de 29 anos, deixa Guimarães ao fim de quatro temporadas, em que registou 66 jogos e dois golos.

Wakaso completou a formação em Portugal, no Portimonense, que representou profissionalmente até 2013, quando rumou ao Rio Ave. Ao fim de três anos e meio em Vila do Conde, mereceu o salto para França, no entanto, a aventura no Lorient não correu como esperado e, em 2017, regressou ao futebol português, para representar o Vitóra.