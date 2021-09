Clássico é jogo de tripla condicionado pelas seleções

Na opinião de Fernando Nélson, antigo defesa de Sporting e FC Porto, o clássico de sábado, referente à quinta jornada da I Liga, é jogo de tripla e está claramente condicionado pela semana e meia de seleções.

"Quer Sérgio Conceição, quer Rúben Amorim não saberão, ainda, como alguns jogadores vão regressar das respetivas seleções e isso será muito importante neste jogo. Não há muito tempo para preparar o clássico com todos os jogadores, o que o torna numa grande incógnita e num jogo de tripla", refere o antigo lateral, em declarações a Bola Branca.

À entrada para a quinta jornada, Sporting e FC Porto estão a dois pontos do líder Benfica. Nélson vê o Sporting ligeiramente melhor que o Porto, embora ambos estejam longe do que podem vir a render esta época.



"São duas equipas que ainda não estão no seu melhor. Considero que o Sporting tem ligeira uma vantagem porque já fez, esta época, jogos muito bons. Recordo-me do jogo da Supertaça contra o Braga, em que o Sporting mostrou qualidade e deixou essa certeza de que voltará a lutar pela conquista do título nacional", afirma o campeão nacional em 1999.

Sporting precisa de golos e Porto de acutilância

Na jornada anterior, o Sporting empatou em Famalicão, não mostrando a qualidade evidenciada noutras partidas. Nélson sublinha a necessidade de Rúben Amorim trabalhar os seus jogadores na zona de finalização.

"Falta materializar o caudal ofensivo. O Sporting marca poucos golos e, para ser uma equipa mais afirmativa, tem de aproveitar as oportunidades. Frente ao Famalicão, esteve abaixo do normal", refere.

Quanto ao FC Porto, Fernando Nélson deteta falta de acutilância na equipa. A marca de Sérgio Conceição está lá, mas também estiveram presentes no arranque da época as indefinições decorrentes do mercado:



"Devido às indefinições do mercado, Sérgio Conceição esteve um pouco em sobressalto. Nenhum treinador gosta de ver atletas a sair e estas flutuações do mercado baralham as contas. O ADN do FC Porto está lá, porque essa é a marca de Sérgio Conceição, mas a equipa está à procura do seu melhor. Falta à equipa ser mais afirmativa e incisiva."

O Sporting-FC Porto joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.