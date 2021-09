Villanueva e Murillo titulares na derrota da Venezuela

Mikel Villanueva, do Santa Clara, e Jhon Murillo, do Tondela, foram titulares na derrota (1-0) da Venezuela no Peru, a contar para a fase de qualificação da CONMEBOL para o Mundial 2022, no Qatar.

O central dos açorianos esteve diretamente ligado ao golo do Peru, ao fazer um passe para o guarda-redes que Christian Cueva intercetou para, sozinho perante o guarda-redes, marcar o golo peruano. A missão da "vinotinto" complicou-se mais ainda quando, aos 38 minutos de jogo, Tomás Rincón viu o segundo amarelo e consequente vermelho.

A Venezuela ocupa a 10.ª e última posição do apuramento para o Qatar, com quatro pontos em oito jogos. O Peru é sétimo classificado, com oito pontos, a dois da posição de acesso ao "playoff" interconferência.