Canadá de Eustáquio trava EUA na corrida ao Mundial 2022

O Canadá, com Stephen Eustáquio no onze, travou (1-1), em Nashville, os Estados Unidos da América, em jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Brenden Aaronson adiantou os norte-americanos aos 55 minutos, no entanto, os canadianos empataram, sete minutos depois, por intermédio de Cyle Larin. Apesar da insistência dos EUA, o empate não se desfez.

Eustáquio jogou os 90 minutos no meio-campo da seleção visitante. Ao contrário do jogador do Paços de Ferreira, o também luso-canadiano Steven Vitória, defesa-central do Moreirense, ficou no banco.

A fase de qualificação da CONCACAF para o Mundial do Qatar não está a correr de feição a norte-americanos e canadianos. Ao fim de duas jornadas, o Canadá encontra-se na terceira posição, com dois pontos, a quatro do México, que lidera a tabela, e a dois do Panamá, segundo classificado. Os EUA estão em quinto, com os mesmos dois pontos.