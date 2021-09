Benfica-Sporting da 13.ª jornada a 3 de dezembro às 21h15

O jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol entre Benfica e Sporting foi marcado para as 21h15 de 3 de dezembro, uma sexta-feira, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A calendarização dos horários e datas dos jogos da sexta até à 13.ª jornada da I Liga foi conhecida esta segunda-feira, com o principal destaque a ser o dérbi de Lisboa.

O FC Porto-Boavista da 10.ª jornada está marcado para as 17h00 de dia 30 de outubro, um sábado, com o Benfica-Sp. Braga, da 11.ª ronda, agendado para as 21h15 de 7 de novembro, domingo.

A sexta jornada, marcada entre 17 e 20 de setembro, começa com um Portimonense-Santa Clara e conclui com o Benfica-Boavista e o Sp. Braga-Tondela.

Programa da sexta jornada:

- Sexta-feira, 17 de setembro:

Portimonense -- Santa Clara, 20:15.

- Sábado, 18 de setembro:

Famalicão -- Marítimo, 15:30.

Belenenses SAD -- Gil Vicente, 18:00.

Arouca -- Vitória de Guimarães, 20:30.

- Domingo, 19 de setembro:

Vizela -- Paços de Ferreira, 15:30.

FC Porto -- Moreirense, 18:00.

Estoril Praia -- Sporting, 20:30.

- Segunda-feira, 20 de setembro:

Benfica -- Boavista, 19:00.

Sporting de Braga --Tondela, 21:15.

Programa da sétima jornada:

- Sexta-feira, 24 de setembro:

Sporting -- Marítimo, 19:00.

Gil Vicente -- FC Porto, 21:15.

- Sábado, 25 de setembro:

Moreirense --Arouca, 15:30.

Vitória de Guimarães --Benfica, 18:00.

Tondela --Famalicão, 20:30.

- Domingo, 26 de setembro:

Santa Clara -- Sporting de Braga, 18:00.

Portimonense -- Vizela, 20:30.

- Segunda-feira, 27 de setembro:

Paços de Ferreira -- Belenenses SAD, 19:00.

Boavista -- Estoril Praia, 21:15.

Programa da oitava jornada:

- Sexta-feira, 01 de outubro:

Marítimo -- Moreirense, 19:00.

Famalicão -- Vitória de GUimarães, 21:15.

- Sábado, 02 de outubro:

Vizela -- Santa Clara, 15:30.

FC Porto -- Paços de Ferreira, 18:00.

Arouca -- Sporting, 20:30.

- Domingo, 03 de outubro:

Belenenses SAD -- Tondela, 15:30.

Benfica -- Portimonense, 18:00.

Estoril Praia -- Gil Vicente, 18:00.

Sporting de Braga -- Boavista, 20:30.

Programa da nona jornada:

- Sexta-feira, 22 de outubro:

Vitória de Guimarães -- Marítimo, 20:15.

- Sábado, 23 de outubro:

Santa Clara --Famalicão, 15:30.

Tondela -- FC Porto, 18:00.

Sporting -- Moreirense, 20:30.

- Domingo, 24 de outubro:

Paços de Ferreira --Arouca, 15:30.

Vizela --Benfica, 18:00.

Portimonense -- Estoril Praia, 20:30.

- Segunda-feira, 25 de outubro:

Gil Vicente -- Sporting de Braga, 19:00.

Boavista -- Belenenses SAD, 21:15.

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 de outubro:

Arouca --Tondela, 20:15.

- Sábado, 30 de outubro:

FC Porto -- Boavista, 17:00

Estoril Praia -- Benfica, 19:00.

Sporting -- Vitória de Guimarães, 21:15.

- Domingo, 31 de outubro:

Marítimo -- Gil Vicente, 15:30.

Belenenses SAD -- Santa Clara, 18:00.

Famalicão -- Vizela, 20:30.

- Segunda-feira, 01 de novembro:

Sporting de Braga -- Portimonense, 19:00.

Moreirense -- Paços de Ferreira, 21:15.

Programa da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 de novembro:

Gil Vicente -- Arouca, 19:00.

Boavista -- Famalicão, 21:15.

- Sábado, 06 de novembro:

Vizela -- Estoril Praia, 15:30.

Portimonense -- Belenenses SAD, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 20:30.

- Domingo, 07 de novembro:

Tondela -- Marítimo, 14:00.

Santa Clara -- FC Porto, 17:00.

Paços de Ferreira -- Sporting, 19:00.

Benfica -- Sporting de Braga, 21:15.

Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 de novembro:

Moreirense -- Gil Vicente, 20:15.

- Sábado, 27 de novembro:

Famalicão -- Portimonense, 15:30.

Arouca -- Boavista, 18:00.

Belenenses SAD -- Benfica, 20:30.

- Domingo, 28 de novembro:

Marítimo -- Paços de Ferreira, 15:30.

Sporting -- Tondela, 18:00.

FC Porto -- Vitória de Guimarães, 20:30.

- Segunda-feira, 29 de novembro:

Estoril Praia -- Santa Clara, 20:15.

- Terça-feira, 30 de novembro:

Sporting de Braga -- Vizela, 20:15.

Programa da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 de dezembro:

Portimonense -- FC Porto, 19:00.

Benfica -- Sporting, 21:15.

- Sábado, 04 de dezembro:

Tondela -- Moreirense, 15:30.

Boavista -- Marítimo, 18:00.

Paços de Ferreira -- Vitória de Guimarães, 20:30.

- Domingo, 05 de dezembro:

Santa Clara -- Arouca, 15:30.

Gil Vicente -- Famalicão, 18:00.

Sporting de Braga -- Estoril Praia, 20:30.

- Segunda-feira, 06 de dezembro:

Vizela -- Belenenses SAD, 20:15.