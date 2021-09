Boavista reforça-se com extremo internacional pelos Camarões

O Boavista anunciou a contratação de Paul-Georges Ntep. O internacional camaronês, de 29 anos, assina por uma temporada, com um ano de opção.

O extremo é reforço para João Pedro Sousa, já depois do fecho da período de transferências, porque tinha estatuto de jogador livre. Assina a custo zero, depois de na temporada passada ter jogado pelo Guingamp, na segunda divisão francesa.

Com um histórico recente marcado por várias lesões, Ntep procura relançar a carreira. Formado no Auxerre, foi no Rennes que se destacou e motivou interesse do Wolfsburgo, clube que o contratou em janeiro de 2017, por 5 milhões de euros.

Na temporada seguinte, após meia época na Alemanha, regressou a França, por empréstimo, para jogar no Saint-Étienne. Esteve uma época parada (2018/19) e em 19/20 foi cedido, pelo Wolfsburgo, aos turcos do Kayserispor.

Na época passada fez 14 jogos pelo Guingamp, na segunda divisão francesa, mas teve muito tempo parado, devido a problemas físicos.