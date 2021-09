Central do Arouca sofre lesão grave na seleção e tem época em risco

Sema Velázquez, do Arouca, tem a época em risco, depois de ter contraído uma lesão grave ao serviço da seleção da Venezuela.

O central, de 30 anos, teve de ser substituído na primeira parte do jogo com a Argentina, de qualificação para o Mundial 2022. A Federação Venezuelana de Futebol revelou que Velázquez sofrera uma rotura total do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.

Duro revés para o Arouca, que perde um titular - jogou de início nas quatro jornadas já realizadas do campeonato - por tempo indeterminado.