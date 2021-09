Rui Costa: "O futuro do futebol português passa pelo interesse de todos"

Rui Costa apontou a necessidade dos clubes da Primeira Liga estarem unidos na centralização dos direitos televisivos, à saída da Cimeira de Presidentes da Primeira Liga, realizada na Alfândega do Porto.

"Não é difícil para ninguém pensar que o futuro do futebol português passa pelo interesse de todos e não só de dois, ou três, ou, quatro ou, cinco. Todos temos interesse que o futebol português melhore, que as equipas sejam mais fortes e tenham mais poder financeiro", apontou o ainda presidente do SL Benfica.



O líder dos encarnados acredita que alcançar um acordo entre todos os emblemas "não devia ser difícil" e adiantou que "será agora estudada [um acordo] que sirva a todos os clubes".

"Somos o quinto país do ranking da UEFA, o único desses sem a centralização. Nós não vamos fugir muito dos outros países. Esse comité que até janeiro ou fevereiro vai trabalhar irá apresentar aos clubes o modelo de distribuição para os clubes. Ninguém vai querer sair prejudicado", disse.

"Se as equipas mais pequenas forem mais fortes eu vou sair beneficiado na mesma. Tudo em prol da indústria do futebol", acrescentou.

Rui Costa não quis abordar as eleições dos orgãos sociais do clube, a 9 de outubro.

""Estou aqui como presidente do Benfica, não estou em campanha eleitoral", apontou.