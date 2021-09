Gil Vicente confirma venda de Kritciuk ao Zenit

O Gil Vicente confirmou, esta quinta-feira, a venda de Stanislav Kritciuk ao Zenit.

Em publicação no Facebook, o clube de Barcelos revelou ter chegado a "acordo para a transferência" do guarda-redes russo, de 30 anos.

O Gil Vicente deseja a Kritciuk "as maiores felicidades para o futuro" e agradece "o seu profissionalismo e empenho" ao serviço do clube.

Contratado à Belenenses SAD no verão, Kritciuk durou apenas seis jogos no Gil Vicente. As boas exibições valeram-lhe o salto para o Zenit.