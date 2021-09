Conheça os grupos da Taça da Liga. Grandes não jogam na primeira jornada

O sorteio desta quinta-feira da Taça da Liga 2021/22, realizado na Alfândega do Porto, ditou a composição dos quatro grupos da fase três da competição.

O SL Benfica ficou no grupo A e vai defrontar o Vitória de Guimarães e o Covilhã.

O vencedor da taça da época passada, o Sporting CP vai jogar no Grupo B contra o Famalicão e o Penafiel.

No grupo C, o Sporting de Braga defronta o Paços de Ferreira e o Boavista - o único grupo que conta com três clubes da Primeira Liga.



Por último, no grupo D, o FC Porto defronta o Rio Ave, recém-despromovido para a Segunda Liga, e o Santa Clara.

A divisão das equipas pelos três potes foi mediante a qualificação da época passada.

Numa medida de "proteção" das equipas que marcam presença nas competições europeias, os quatro cabeças de série não jogam na primeira jornada desta fase de grupos.

Os vencedores de cada grupo defrontam-se na "final four" da competição.

A equipa que ganhar o grupo A enfrenta a vencedora do grupo C, enquanto o clube que sair vitorioso do grupo B defronta o do grupo D.

Veja os grupos completos:

Grupo A

SL Benfica

Vitória SC

SC Covilhã

Grupo B

Sporting CP

FC Famalicão

FC Penafiel

Grupo C

Sporting de Braga

FC Paços de Ferreira

Boavista FC

Grupo D