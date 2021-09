Recorde quebrado. Cristiano Ronaldo é o melhor marcador por seleções no mundo

Cristiano Ronaldo fez história, esta quarta-feira, em jogo contra a República da Irlanda, ao marcar o seu 110.º golo pela selelção portuguesa e quebrou o recorde de Ali Daei. O jogador português é agora o melhor marcador do mundo por seleções.

Ao minuto 89, Cristiano Ronaldo rematou de cabeça para dentro da baliza, fazendo assim o histórico golo que empata a partida e coloca o marcador em 1-1, em jogo a contar para a fase de apuramento para o Mundial2022, no Catar.

Aos 90+6, o jogador português desbloqueou a partida e deu a vitória a Portugal, ao marcar o golo 111 pela seleção e colocando o resultado final em 2-1.

O capitão da equipa das quinas tinha igualado o anterior detentor do recorde, Ali Daei, que marcou 109 golos ao longo da sua carreira, pelo Irão, durante o Euro2020.

Cristiano Ronaldo entrou na competição com 104 golos, a cinco do registo de Ali Daei, mas ‘bisou’ logo de entrada, face à Hungria (3-0), em Budapeste, ainda que já bem perto do final do encontro, primeiro aos 87 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e o segundo aos 90+2.

Face à Alemanha, seleção à qual nunca marcara, assinou um tento logo aos 15 minutos, servido de bandeja por Diogo Jota, num golo que não evitou, porém, uma pesada derrota por 4-2, e que chegou a ameaçar tomar outras proporções.

No terceiro jogo, Ronaldo teve pela frente a seleção que mais vezes defrontara sem marcar, mas, à sétima tentativa, fê-lo a dobrar, graças a dois penáltis, convertidos aos 31 e 60 minutos, o segundo para igualar os históricos 109 golos de Ali Daei.

O jogo contra a República da Irlanda pôde ser acompanhado ao minuto, na Renascença.

Seis dias depois do jogo contra a República da Irlanda, Portugal joga com o Azerbaijão, em Baku, e, pelo meio, no sábado, com o Qatar, num particular que terá lugar na cidade húngara de Debrecen.

Estas duas partidas podem servir para Cristiano Ronaldo aumentar ainda mais o recorde que agora possui.