Os clubes portugueses ainda podem vender para que mercados?

O mercado de transferências fechou às 23h59 desta terça-feira, em Portugal. No entanto, ainda há países em que o mercado continua a funcionar e para onde os clubes portugueses podem vender.

São Marino fecha esta quarta-feira, com apenas um dia de diferença do mercado português. Já nos países de leste, as equipas portuguesas podem fazer transferências para a Ucrânia, até quinta-feira.

Bulgária, Roménia e Eslováquia fecham os seus mercados na próxima segunda-feira, dia 6 de setembro.

A Rússia, a República Checa e a Turquia podem ainda contratar jogadores até 7 de setembro, exatamente uma semana após o fecho do mercado português. Já a Sérvia encerra o mercado a 17 de setembro.

Fora da Europa, há também outros países que podem ser destinos de vendas dos clubes portugueses.

Nos mercados do Médio Oriente, a Arábia Saudita pode comprar jogadores até 18 de setembro, enquanto o Catar está de mercado aberto até ao final do mês (30).

No continente americano, o México tem o seu mercado de transferências aberto até dia 22 de setembro. Já a Argentina pode comprar jogadores até 26 de setembro.