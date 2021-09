David Simão é um jogador livre e pretende voltar a Portugal

O mercado de transferências fechou, mas continua em aberto a possibilidade de os clubes contratarem atletas com estatuto de jogador livre, como é o caso de David Simão.



O médio português, de 31 anos, acertou a rescisão de contrato com o AEK, no dia 31 de agosto, ficando, assim, elegível para assinar contrato após o fecho oficial do mercado de transferências em Portugal.

David Simão jogou no Moreirense, por empréstimo do AEK na segunda metade da época passada, e pretende voltar ao futebol nacional. O jogador teve proposta do Paços de Ferreira, após o final da temporada, mas a divergência que manteve com o clube grego inviabilizou a transferência.