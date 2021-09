Cristiano Ronaldo sobre reviravolta: "Acreditei até ao fim"

Em rescaldo da vitória de Portugal sobre a República da Irlanda, por 2-1, Cristiano Ronaldo afirmou ter acreditado sempre que a seleção das quinas ia conseguir dar a volta ao resultado e conseguir os três pontos.

"Acreditei até ao fim, a equipa acreditou até ao fim", disse, na entrevista flash, à RTP.

O capitão da seleção nacional apontou ainda que "a ajuda do público foi fundamental", neste que foi o primeiro jogo de Portugal desde que a DGS autorizou o regresso definitivo dos adeptos aos estádios.

Cristiano Ronaldo quebrou um novo recorde com os seus dois golos frente à República da Irlanda. O capitão português é o jogador com mais golos por seleções, em todo o mundo, com 111 tentos marcados.

A "ajuda do público foi fundamental", para o jogador ter feito os dois golos, segundo o próprio, à RTP.

"Fico muito feliz de ter marcado os dois golos e ter quebrado um recorde. São graças à motivação e vontade que tenho de jogar futebol", acrescentou.

Cristiano Ronaldo comentou ainda o regresso "a casa", ou seja, ao Manchester United, admitindo que "está muito feliz".

"Tenho mais alguns anos de carreira e quero partilhar do melhor futebol do mundo que é a Premier League", declarou.

O capitão da seleção terminou agradecendo aos portugueses "por terem sofrido até ao fim".