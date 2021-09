Crespo e Estoril negoceiam renovação de contrato

O Estoril Praia está na iminência de renovar contrato com o médio Miguel Crespo. O jogador vai prolongar o vínculo que era válido até ao fim desta época por mais dois anos, até 2024.

O clube recém-promovido ao primeiro escalão e campeão da II Liga fez um esforço para manter o médio de 24 anos, apesar do interesse de outros clubes neste mercado de transferências.

Confirmada a continuidade, o clube apresentou de imediato uma proposta de renovação. O médio deverá ainda subir a sua cláusula de rescisão para acautelar uma possível saída.

Crespo tem interesse em continuar no clube que representa desde 2019 e onde mais se destacou no futebol nacional até à data. Foi figura na II Liga na temporada passada, com seis golos e quatro assistências em 38 jogos disputados.

Em estreia na I Liga, soma já dois golos e uma assistência. Marcou ao Nacional, na Taça da Liga, e frente ao Marítimo, no campeonato.

O jogador conta com passagens pelos campeonatos distritais da AF Viana do Castelo, no Neves FC, e passou pelo Merelinense antes de chegar ao Braga B, onde jogou apenas na equipa B. O clube minhoto chegou a sondar o jogador para um possível regresso ao clube este verão.