Santa Clara contrata jovem central romeno

O Santa Clara assegurou a contratação do defesa-central Andrei Chindris, proveniente do FC Botosani, da Roménia, sabe a Renascença.

O central de 22 anos esteve nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, e ainda no Europeu sub-21, e é o escolhido pela direção do clube açoriano para reforçar o eixo da defesa.

O Santa Clara esteve a negociar com Rodrigo Ely, ex-Alavés, mas as negociações caíram. Chindris chega ao Santa Clara depois de ter feito toda a carreira, até ao momento, na Roménia. Somou 39 partidas no FC Botosani.

A equipa de Daniel Ramos perdeu Fábio Cardoso neste mercado de transferências e conta com quatro centrais no plantel: Mikel Villanueva, João Afonso, Kennedy Boateng e Cristian Tassano. O clube continua em busca de um central para reforçar o eixo da defesa no último dia do mercado.

O Santa Clara fechou a porta à saída de Morita, que teve uma proposta de cinco milhões de euros do Fenerbahçe. O clube exige o valor da cláusula para deixar sair uma das figuras da equipa: 10 milhões de euros.