Paços de Ferreira assegura contratação de guarda-redes esloveno

O Paços de Ferreira está em negociações avançadas com o NK Bravo para a contratação do guarda-redes Igor Vekic, internacional sub-21 esloveno. Apenas detalhes separam a oficialização do acordo.

O guardião de 23 anos junta-se às opções de Jorge Simão para a baliza, depois da grave lesão de Jordi, que o deverá afastar dos relvados durante grande parte da época.

O presidente do clube, Paulo Meneses, e o próprio treinador já tinham admitido publicamente que o clube poderia contatar mais um guardião.

André Ferreira, reforço de verão, tem assumido a baliza neste início de temporada, e vai lutar por um lugar no onze inicial com Igor Vekic.

Vekic é um produto da formação do NK Bravo e representa a equipa principal desde 2017. No total, soma 104 jogos na equipa principal do emblema esloveno.