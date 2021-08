O Famalicão anunciou acontratação do ponta de lança Simon Banza, até ao final da temporada.

O avançado de 25 anos fez formação no Lens e estreou-se na equipa principal com 18 anos. No total, somou 17 golos em 97 jogos disputados pelo equipa principal.

Na época passada, marcou cinco golos e fez duas assistências na Ligue 1.