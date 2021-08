Ex-Alavés esteve perto do Santa Clara, mas negócio não avançou

O Santa Clara esteve a negociar a contratação do defesa-central brasileiro Rodrigo Ely, mas a contratação não avançou, confirmou a Renascença junto de fontes próximas do processo .

O central de 27 anos é um jogador livre, depois de ter deixado os espanhóis do Alavés, clube que representou nas últimas cinco temporadas, tendo somado quase 80 jogos na La Liga.

Ely fez formação entre o Grémio e o AC Milan e chegou a fazer quatro jogos na equipa principal do gigante italiano, depois de empréstimos no Reggina, Varese e Avellino.

A equipa de Daniel Ramos perdeu Fábio Cardoso neste mercado de transferências e conta com quatro centrais no plantel: Mikel Villanueva, João Afonso, Kennedy Boateng e Cristian Tassano. O clube continua em busca de um central para reforçar o eixo da defesa no último dia do mercado.

O Santa Clara fechou a porta à saída de Morita, que teve uma proposta de cinco milhões de euros do Fenerbahçe. O clube exige o valor da cláusula para deixar sair uma das figuras da equipa: 10 milhões de euros.