Estoril garante Rodrigo Valente, do FC Porto, até 2024

Rodrigo Valente é reforço do Estoril Praia até junho 2024. A Renascença está em condições de avançar que o negócio está fechado. O médio, de 20 anos, desvinculou-se do FC Porto, único clube que representou, assinou a custo zero pelo Estoril e terá oportunidade de se estrear na I Liga.

O FC Porto reserva 50% dos direitos económicos de um jogador que realizou a pré-época com a equipa principal. Rodrigo Valente fez parte da equipa sub-19 que venceu a Youth League em 2019.

O médio-ofensivo estava em fim de contrato com os dragões. Nas duas últimas épocas teve presença regular na equipa B. Esta temporada, Folha utilizou-o em quatro jogos, mas já não foi titular nas duas últimas partidas.