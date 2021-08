Diogo Queirós assina pelo Valladolid

Diogo Queirós é reforço do Valladolid, da segunda divisão espanhola, por empréstimo do Famalicão. O defesa já está inscrito no campeonato.

O defesa central de 22 anos não contava para Ivo Vieira e foi relegado para quinta opção, atrás de Batubinsika, Riccieli, Alexandre Penedra e Alex Nascimento. Queirós não somou qualquer minuto esta temporada.

Diogo Queirós deixou o FC Porto em definitivo na época passada e tinha mais dois anos de contrato com o Famalicão, onde alinhou em 22 jogos na última temporada.

A nível internacional, Diogo Queirós foi capitão em praticamente todos os escalões de formação e esteve nas conquistas do Campeonato da Europa sub-17 e sub-19, para além da Youth League, no FC Porto.

O central é o segundo reforço do Valladolid vindo da I Liga portuguesa, depois de Gonzalo Plata.