Com Porozo perto da saída, Boavista negoceia central formado no Real Madrid

O Boavista está a negociar a saída de Jackson Porozo para o Bordéus e a contratação do central Marcelo Djaló, confirmou a Renascença.

O defesa-central de 21 anos fez 12 partidas na equipa principal na época passada e arrancou esta temporada como titular. Vai juntar-se a Alberth Elis e Ricardo Mangas, também ex-Boavista, no Bordéus, num negócio que deverá ser um empréstimo com opção de compra.

Para colmatar essa saída, o clube está perto de garantir Marcelo Djaló, central de 27 anos, que está sem clube após deixar o Lugo, da segunda divisão espanhola.

Djaló foi formado no Real Madrid e conta com passagens pela Juventus, embora nunca se tenha estreado, Granada, Girona, Fulham, Extremadura e Lugo.



A confirmarem-se as transferências, o treinador João Pedro Sousa fica com Chidozie, Marcelo Djaló, Tiago Ilori e Rodrigo Abascal como as opções para o centro da defesa.