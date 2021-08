"Clássico" Sporting-FC Porto já tem dia e hora marcados

O jogo entre o Sporting e o FC Porto, da quinta jornada da I Liga de futebol, vai ser disputado no dia 11 de setembro, sábado, às 20h30 no estádio José Alvalade, anunciou hoje a Liga de clubes.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou o calendário da quinta jornada do campeonato, com o clássico entre "leões" e "dragões" a ser agendado para o dia 11 de setembro, o mesmo dia em que o Benfica visita o Santa Clara, em jogo marcado para as 18h00.

A quinta jornada arranca com a partida entre o Paços de Ferreira e o Sporting de Braga, também no dia 11 de setembro, às 15h30, e vai encerrar na segunda-feira, com o jogo entre o Tondela e o Estoril Praia.