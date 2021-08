António Xavier regressa a Portugal para reforçar o Estoril

O Estoril assegurou a contratação do extremo António Xavier, proveniente dos gregos do Panathinaikos, confirmou a Renascença .

Formado no Vitória de Guimarães, António Xavier conta ainda com passagens pelo Feirense, Leixões, Marítimo, Paços de Ferreira e Tondela, num percurso com mais de 150 jogos na I Liga. No Estoril, assinará contrato de uma época, com mais uma de opção.

António Xavier é um dos três reforços do Estoril no último dia de mercado, para além de Rodrigo Valente, do FC Porto, e Rui Fonte, do Sporting de Braga.