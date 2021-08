O Belenenses SAD assegurou a contratação do avançado Abel Camará, do Mafra, sabe a Renascença.

O extremo de 31 anos vai regressar ao Belenenses, clube onde foi formado e onde soma 123 jogos. Camará deixou o clube em 2017 e passou pelo Pafos FC, Cremonese, Irtysh e Elazigspor, antes de voltar a Portugal, para a II Liga.

Esteve no Feirense e destacou-se no Mafra na temporada passada, com oito golos apontados.