Abdoulaye troca Moreirense por Arouca

O defesa-central Abdoulaye Ba troca o Moreirense pelo Arouca. A informação é confirmada por Bola Branca.

O senegalês, de 30 anos, tem 13 partidas pela equipa de Moreira de Cónegos, uma já esta época, e agora troca de clube na I Liga em Portugal.

Abdoulaye voltou a Portugal em janeiro, depois de sete épocas no estrangeiro. Formado no FC Porto, representou ainda a Académica, Covilhã e Vitória de Guimarães, sempre cedido pelos dragões.

O central fez ainda parte do plantel que se sagrou campeão nacional em 2012/13. Deixou o país em 2014 e passou por Rayo Vallecano, Fenerbahçe, Alanyaspor, TSV 1860 Munique, Deportivo da Corinha e Dínamo de Bucareste.

No Arouca, vai lutar por um lugar no 11 inicial com Sema Velázquez, João Basso, Brunão e Baptiste Aloé.